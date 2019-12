Árvore de Natal recheada

Preparação

1. Divida a massa em 25 quadrados com o mesmo tamanho. Reserve. Pique o alho. Numa tigela, misture os queijos, os dentes de alho, o sal e a pimenta.

2. Recheie cada quadrado com um pouco de recheio de queijo e enrole, formando uma bola.

3. Coloque as bolas de massa num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal, conforme a imagem ao lado, formando uma árvore de Natal.

4. Leve ao forno até ficar dourado. Retire do forno, pincele com azeite e polvilhe com o manjericão. Sirva morno.