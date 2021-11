Arancinos, as bolinhas de arroz frito recheadas de espelta

Preparação

Derreta a manteiga numa caçarola. Junte a cebola e salteie levemente durante dez minutos até amaciar. Junte o alho e a espelta e salteie mais dois minutos.

Deite o caldo e ferva em lume brando. Tape e cozinhe durante uma hora, mexendo de vez em quando, ate a espelta ficar tenra e o caldo ser absorvido. Se ainda tiver liquido, cozinhe destapado até se evaporar. Tire do lume e deite num robot de cozinha. Adicione o Parmesão e triture até os grãos ficarem picados, mas não reduzidos a puré.

Transfira para uma tigela e deixe arrefecer.

Corte a bola de Mozarela ao meio e cada metade em seis pedaços de igual tamanho.

Molde o risoto arrefecido num bolo plano e corte em 12 pedaços semelhantes. Molde-os em bolas. Introduza um pedaço de Mozarela no centro e volte a moldar envolvendo-o na bola. Repita o processo com todos os pedaços. Passe as bolas de risoto pela farinha.

Bata o ovo e espalhe as sementes de sésamo noutro prato.

Passe as bolas primeiro pelo ovo batido e depois pelas sementes. Refrigere até a altura de cozinhar.

Aqueça uma altura de 6 cm de óleo alimentar numa caçarola grande, até um pequeno cubo de pão começar a alourar em 30 segundos.

Salteie as bolas em lotes durante cerca de três a quatro minutos ate dourarem.

Escorra com uma escumadeira e coloque num prato forrado com varias folhas de papel de cozinha, enquanto cozinha o resto. Sirva morno com salada.