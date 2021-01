A melhor focaccia de espelta

Preparação

Comece por misturar o fermento com 50 ml de água morna e deixe dissolver durante alguns minutos.

Numa tigela, coloque a farinha, uma colher de chá de sal e a água com o fermento.

Misture bem e adicione a restante água, até conseguir moldar uma bola de massa.

Deixe levedar a massa durante pelo menos uma hora dentro do forno desligado.

Uma vez levedada a massa, transfira-a com cuidado para um tabuleiro de forno regado com azeite, não espalmando a massa para manter as bolhas de ar. Deixe levedar na forma durante mais 20 a 30 minutos.

Por fim, coloque na massa os tomates-cereja, os ramos de alecrim e os dentes de alho, empurrando-os na massa.

Regue a massa com mais um pouco de azeite e polvilhe com uma pitada de sal grosso.

Leve a assar ao forno pré-aquecido a 180 °C, durante 30 minutos.