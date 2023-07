A receção aos “vindimadores” acontecerá na Loja de Vinhos da Adega da Quinta do Portal, desenhada por Álvaro Siza Vieira, local onde serão brindados com um briefing sobre as cinco quintas que compõem a empresa e a jornada em vista, em Sabrosa. Momento aproveitado para providenciar uma explicação técnica sobre como se desenvolverá a atividade, cuidados de segurança e explicações sobre as diversas castas autóctones da região.

Munidos de tradicionais chapéus de palha, tesoura de corte e balde, fornecidos pela Quinta do Portal, será depois hora de partir para o trabalho, em viagem de jipe, para um dos locais do produtor vinícola onde estiver a decorrer o corte da uva. Para os participantes, a atividade tem a duração prevista de uma hora, aproximadamente.

Finda a vindima, a experiência será sequenciada com uma visita guiada à Adega, uma das instalações de referência no Douro, quer do ponto de vista arquitetónico quer do ponto de vista vinícola. A incursão contempla a prova do mosto.

O momento seguinte foi idealizado para retemperar forças e para experienciar a vertente de restauração ligada ao mundo dos vinhos. No Restaurante Quinta do Portal, o chef Milton Ferreira preparará um menu com quatro diferentes momentos, onde predominarão os produtos frescos sazonais e o que a fértil horta biológica da quinta disponibiliza para ir à mesa. Tudo em harmonia com os vinhos da Quinta do Portal.

A experiência orça os 180 euros por pessoa com os interessados a poderem fazer a reserva pelo telefone 968 120 127 ou e-mail reservas@quintadoportal.pt