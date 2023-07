A proposta a quem se quiser juntar à “Golden Hour H.O”, ou “Hora de Ouro”, partilhando assim as iniciais com os vinhos anfitriões, tem como certo que irá assistir ao pôr do sol na Sala de Provas H.O (Santa Marta de Penaguião), com uma vista de 360 graus para os socalcos do Douro e para o rio Corgo.

Após uma primeira edição em julho, a festa a 5 de agosto, sábado, apresenta uma novidade: é uma festa temática. Trata-se de uma White Party na qual o laranja dourado do pôr do sol promete ficar ainda mais intenso sobre o branco da indumentária dos presentes.

Mais uma vez, a sala de provas transforma-se num terraço onde petiscos, música – com um DJ Set – e vinhos são os atores principais.

As portas abrem-se às 18h00 (e fecham somente às 22h30) para a festa com o acesso a orçar os 30 euros por pessoa, o que inclui três bebidas à descrição: o H.O Branco, Rosé e Moscatel Galego, e uma seleção de petiscos regionais.

Os lugares são limitados, pelo que a reserva é obrigatória, através do e-mail enoturismo@mwc.wine