Durante o mês de agosto, entre as 11h00 e as 13h00, a Herdade abre as portas para a experiência “Bucha da Vindima” que é constituída por uma visita mais técnica à adega e à zona de receção da uva e inclui uma prova dos mostos da uva que estiver a ser vindimada nesse dia. A bucha será constituída pelos produtos tradicionais como o queijo os enchidos, os ovos mexidos com espargos, tomate e cogumelos, empadas locais, o pão, o azeite, a fruta da época e algumas sobremesas. Este programa orça os 35 euros por pessoa (mínimo de duas pessoas).

No dia 9 de setembro, entre as 11h00 e as 17h30, vai decorrer o evento que respeita a tradição e a cultura locais e que junta dois saberes ancestrais: uma pisa a pé embalada ao som do cante dos grupos locais e acompanhada com os vinhos do Rocim e comeres alentejanos. O programa tem o valor de 65 euros por participante.

O programa base poderá ainda ser complementado com a experiência Vidigueira Master Blender, uma atividade para os curiosos com o papel do enólogo e onde são desafiados a criar o seu próprio vinho.

As reservas podem fazer-se através do e-mail enoturismo@herdadedorocim.com