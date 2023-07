O programa “Wine Blending” convida todos enófilos a conhecerem mais sobre a arte de enologia. A experiência começa com uma visita à adega, onde é possível ficar a saber mais sobre o processo de vinificação. Posteriormente, aos visitantes é dada a oportunidade de colocar a teoria em prática e de serem enólogos por um par de horas para, assim, criar o próprio blend. No final, é possível personalizar o rótulo e levar a garrafa do vinho para casa. A experiência pode ser acompanhada por um dos enólogos do projeto. Para participar é necessária uma inscrição de grupo, entre oito a 12 pessoas, e marcação prévia. O programa tem o valor de 100 euros por pessoa e uma duração média de três horas.

Já o programa “Um Dia na Vinha” arranca com uma visita à adega. De seguida, os visitantes seguem de jeep para a Quinta de Manoella, onde têm a oportunidade de realizar um trilho pedestre. A caminhada, durante a qual é explicada a origem desta propriedade histórica, tem fim junto à casa, por baixo da ramada, onde é realizado um almoço acompanhado de uma prova de vinhos da gama Manoella. A experiência poderá também ser personalizada, através da presença de um dos enólogos, mediante disponibilidade e marcação. O programa, com cerca de cinco horas de duração, tem o valor de 175 euros por pessoa, exigindo no mínimo oito pessoas.

Localizada na margem esquerda do rio Pinhão, a Quinta da Manoella é uma das mais históricas e singulares propriedades do Douro. Com cerca de 60 hectares, está nas mãos da família Borges desde há cinco gerações, tendo sido adquirida em 2009 pelo casal Jorge Borges e Sandra Tavares da Silva, fundadores da Wine&Soul.

Todos os programas estão sujeitos a marcação prévia, e mediante disponibilidade, com um mínimo de 48 horas de antecedência. As reservas podem fazer-se pelo telefone 910 433 683 ou e-mail enoturismo@wineandsoul.com