As experiências gastronómicas deste hotel no Carvoeiro estão abertas a todos (e não apenas a hóspedes)

Há mais de um mês que o verão se instalou, mas sabemos que é o mês de agosto o mais forte em termos de lazer e de férias. Com o objetivo de inovar na sua oferta, o Tivoli Carvoeiro tem muitas novidades na área da gastronomia. A ideia é abrir estas experiências, do sushi ao brunch, a todos e não apenas aos hóspedes do hotel. Um bónus? A vista para o oceano Atlântico, num hotel que tem umas das envolventes mais bonitas do Algarve.

O sushi do SKY Bar Carvoeiro

É no rooftop do hotel que encontramos um dos seus ex-libris: o SKY Bar Carvoeiro. Com uma vista privilegiada para o oceano, e um local de eleição para aproveitar os finais de tarde verão, há, além do bar, um novo espaço para explorar dedicado ao sushi.

Com um menu assinado pelo sushiman Arisio Junior, para aqueles que queiram degustar um pouco da gastronomia nipónica, pode encontrar aqui um leque de opções, dos clássicos a propostas de fusão, combinados de sushi e sashimi e pratos quentes.

O grande destaque da carta é o menu do chef (90€), um conjunto de cinco momentos com harmonização de vinhos.

créditos: Divulgação

Há ainda os especiais do chef como sakana teriaki (5 unidades, 25€) um prato composto por vieira selada em manteiga, salmão, atum, barriga de atum, molho teriaki, alcaparras, cebola roxa e cebolinho, o wagyu teppanyaki, um lombo de novilho selado acompanhado de legumes salteados (40€) ou hot roll de salmão (7 unidades, 15€).

O clássico sashimi é outra das opções com peixes desde o branco (5 unidades, 12€) ao otoro – barriga de atum – (5 unidades, 20€), nigiris de ostra (2 unidades, 8€) ou atum (2 unidades, 12€), hossomakis de salmão (6 unidades, 12€) ou pepino (6 unidades, 8€), assim como uramakis California do chef (salmão, caranguejo casca mole, abacate e sésamo, 6 unidades, 15€) ou rainbow roll (tempura de camarão, abacate, salmão, atum, teriaki, maionese japonesa e cebolinho, 6 unidades, 16€), entre outros.

O combinado de sushi e sashimi de 26 peças (45€) ou gunkan com peixe (5 unidades, 20€), são outras possibilidades.

Para quem aprecia pratos quentes, além dos hot rolls pode ainda degustar gyosas de frango ou vegetais (5 unidades, 10€), o incontornável miso (5€) ou tempura de camarão (3 unidades, 12€). Nas sobremesas, guarde espaço para waffle de matcha com gelado de caramelo salgado (10€) ou as conhecidas panquecas japonesas, as dorayakis (10€). Se quiser viver a verdadeira experiência nipónica aventure-se e peça um dos sakés disponíveis. As reservas podem ser feitas antecipadamente junto do hotel.

créditos: Divulgação

Se a ideia passar apenas por aproveitar a vista, além do menu de cocktails com os clássicos mojito (13€), daiquiri (14€) ou margarita (13€), há ainda os aperitivos, gins, licores ou brandy, entre ouros. Se quiser petiscar, a tábua de queijos tradicionais (15€) ou umas asinhas de frango com molho BBQ (10€), são algumas das opções.

É também neste espaço que pode contar com apresentações ao vivo, com DJ e atuações musicais, de quinta-feira a domingo. O Sky Bar está aberto todos os dias entre as 18h e as 22h. Nesta área não se aceitam reservas e a lotação é de acordo com a ordem de chegada.

A cozinha de autor do The One

Como o nome já indica, o The One quer oferecer uma experiência diferente para aqueles que apreciam boa comida e bons vinhos, naquele que ganhou pelo terceiro ano o Award of Excellence da Wine Spectator, pelo seu projeto de divulgação dos vinhos regionais do Algarve. A carta é da responsabilidade do chef Bruno Augusto enquanto a escolha dos vinhos está a cargo do sommelier Francisco Meira.

Aqui pode optar entre o menu de degustação de seis momentos (90€) com opção de harmonização de vinhos regionais do Algarve (45€) que também tem uma versão vegana (75€) ou experimentar os pratos a la carte como a terrina de foie gras com laranja e brioche de pimenta preta (19€), nas entradas, risoto de coentros com vieiras e limão caviar (28€), nas massas e risotos, peixe galo com puré de beringela, caril madras, arroz de laranja (35€), nas opções de peixe, ou lombo de noviho com jalousie de legumes e massa zita (35€), nas de carne.

créditos: Divulgação

Destaque ainda para as opções veganas e vegetarianas como salada de quinoa e abacate com legumes bio (15€), estufado de legumes e edamame (22€) ou risoto de beringela com tempura de legumes (22€).

Nas sobremesas, tanto pode escolher uma experiência a solo com o bolo de cenoura com gelado de chocolate branco e gengibre com amêndoas torradas (9€) ou para dividir com o gelado de figo e medronho, toucinho do céu, florados de Lagoa e pudim de laranja (18€).

O restaurante está aberto todos os dias, entre as 19h e as 22h e aconselha-se reserva prévia.

O brunch do Azur Bar

Domingo é dia de brunch e não é por estar de férias que precisa de abdicar desta experiência. A novidade deste ano do Azur Bar, é um menu de brunch, servido entre as 12h e as 15h, com dois bónus: é acompanhado por música ao vivo e usufrui ainda da vista da varanda sobre o mar.

O serviço é à carta tendo liberdade para fazer as combinações que preferir. O que é certo é que não faltam os clássicos como panquecas com Nutella ou xarope de ácer e morangos (6€), iogurte com granola e fruta (4€) ou ovos para todos os gostos, sejam benedict (9€), florentina (9€), royal (12€), entre outros.

créditos: Divulgação

Para começar, sugerimos o cestinho de pão e pastelaria, com vários pães e crossaints, manteiga, compota, queijo, charcutaria e fruta laminada para duas pessoas (20€), o que por si já é uma refeição, mas não deixe também de experimentar as saladas (a partir de 14€) e opções mais fora da caixa como filetes de polvo em tempura com molho tártaro e salada (20€), caril verde de legumes com arroz basmati (22€), camarão tigre grelhado com salada de manga e alface (35€) ou ostras da Ria Formosa (6 unidades, 18€).

As opções doces estão ainda garantidas com cheesecake de frutos vermelhos (8€) ou tarte de maçã com bolo de gelado de nata (9€).

A acompanhar tem uma extensa carta de bebidas que vai do espumante aos vinhos, passando pelos cocktails, com e sem álcool, sangria e as tradicionais bebidas de café.

Dining Delight ao anoitecer ou piqueniques na falésia

Nem só dos espaços de restauração propriamente ditos vive a restauração do Tivoli Carvoeiro. A pensar num programa diferente, e mais romântico, os Dining Delight e os piqueniques na falésia, são as duas propostas.

Os piqueniques, que acontecem no jardim Belvedere, estão disponíveis todos os dias, em horário a combinar de acordo com a preferência de quem vai desfrutar da experiência.

créditos: Divulgação

No cesto pode encontrar uma série de pratos e snacks como rissóis de camarão, croquetes de novilho, chamuças de legumes, pâté en croûte de aves e saladas em verrine, nas entradas, bacalhau com espinafres e camarão gratinado com broa de milho, como prato principal e salada de fruta, bolo de chocolate com morangos, brigadeiros e uma seleção de pastelaria regional como sobremesa. Para celebrar este momento, a cesta inclui também uma garrafa de champagne Perrier-Jouet. O preço para duas pessoas é de 250€.

Se a ideia de um jantar à luz das velas ou ao por do sol lhe agradar, também no mesmo jardim, o Dining Delight propõe um menu de degustação acompanhado com um paring de vinhos portugueses selecionados pelo sommelier Francisco Meira.

créditos: Divulgação

No menu pode encontrar iguarias como lulas fritas com molho de iogurte e lima, moreia frita com aioli de cenoura algarvia, presa de porco preto com maçã verde, balsâmico e parmesão, carpaccio de polvo com coulis de pimentos assados e gaspacho de morango com queijo feta, nas entradas. Risoto de coentros com vieiras e limão caviar ou a cataplana de salmonete com bivalves da Ria e arroz de laranja de Silves ou carré de borrego com molho de alecrim, ratatouille de legumes e bulgur são as opções de pratos principais, enquanto a cúpula de chocolate negro com creme e gelado de avelã e amêndoas querem finalizar esta experiência com chave de ouro. Este programa está disponível todos os dias, entre as 19h e as 22h e tem o custo de 230€ por pessoa.

O SAPO Lifestyle esteve no Tivoli Carvoeiro Algarve Resort a convite do hotel.