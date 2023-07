O programa pode ter início na vinha, com a apanha das uvas, onde os visitantes têm a oportunidade de participar no corte dos cachos ou se a vindima já estiver numa fase mais adiantada, na adega com a prova de mosto ou com a pisa a pé. No que toca às atividades a desenvolver, estas dependem da data e da fase em que a vindima se encontrar. De seguida, é feita uma visita às duas adegas - a Adega Nova e a Adega dos Potes. Depois do trabalho árduo, chega a parte mais prazerosa do programa: a prova de vinhos. E para aqueles que desejam encerrar o dia com uma experiência completa, ainda há a opção de desfrutar de um almoço exclusivo.

O programa sem almoço orça os 28 euros por pessoa. Já o programa com almoço orça os 60 euros por pessoa. Há diferentes modalidades de preço de acordo com as idades dos participantes.

O programa está disponível mediante disponibilidade e marcação prévia pelo e-mail josedesousa@jmfonseca.pt ou pelo contacto telefónico 918 269 569.

A Adega José de Sousa, datada de 1878, engloba duas adegas que trabalham estilos muito distintos. Na Adega dos Potes, o método de fermentação ancestral e antigo está presente na produção dos vinhos, enquanto na Adega Moderna, a tecnologia implementada na produção é indispensável para conseguir os objetivos pretendidos.