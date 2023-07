Vinho português de Almeirim será servido ao Papa Francisco no voo de regresso a Itália

“Foi com grande honra que recebemos esta informação. Este ano celebramos o tricentenário da Quinta da Alorna e este momento coroa o início das festividades”, afirma Pedro-Lufinha, Diretor-Geral da Quinta da Alorna.

“O vinho emblemático da Quinta da Alorna homenageia a grande figura feminina da propriedade, D. Leonor, IV Marquesa de Alorna, e é produzido em anos em que a qualidade é exímia, sendo o vinho eleito da colheita de 2019”, informa o produtor.

Caberá ao chef Vítor Sobral a responsabilidade pela ementa especial do voo que transportará o Papa Francisco rumo a Roma. Ementa que harmonizará os pratos com o vinho da Quinta da Alorna.

Quinta da Alorna

No que toca às notas de prova do Marquesa de Alorna Grande Reserva branco, apresenta-se como “um vinho de cor amarela-limão muito ténue, caracteriza-se pelo aroma fino e elegante com notas de lima, pera e marmelo. Este vinho, que vai ser servido a todos os passageiros a bordo deste voo, resulta da vindima manual das castas Lezíria & Charneca, Argilo - Arenoso e Franco – Arenoso, tendo fermentado em barricas novas de carvalho francês”, assim nos diz a ficha técnica do néctar.

Desde 2013 que os vinhos da Quinta da Alorna voam com a TAP e integram a carta de vinhos da Classe Executiva dos voos operados pela companhia aérea portuguesa.