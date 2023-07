Nos dias 19 e 27 de setembro e também no dia 4 de outubro, a Quinta do Seixo proporciona uma experiência totalmente dedicada às vindimas. O programa inclui um passeio pela vinha e o corte de uvas, seguindo-se uma visita detalhada à adega e a possibilidade de experimentar a pisa a pé nos tradicionais lagares de granito.

No final desta etapa estão ainda programadas duas provas especiais, uma prova de castas durienses e uma prova de Vinhos do Porto Sandeman, que antecedem o almoço no restaurante Seixo– By Vasco Coelho Santos com um menu especial de vindimas e música ao vivo para animar o dia.

As reservas devem ser feitas através do e-mail visitas.seixo@sandeman.com e os grupos são limitados a um máximo de 25 participantes. A experiência orça os 120 euros por participante.

Recentemente, a Quinta do Seixo foi distinguida no top 50 do World’s Best Vineyards 2023, uma votação das melhores experiências de enoturismo a nível mundial feita por cerca de 500 aficionados do vinho que inclui imprensa, sommeliers e correspondentes de turismo de luxo.