Super Bock Original e as inovações mais recentes, como Super Bock Sem Glúten, estão entre as referências já disponíveis na plataforma online, tal como as cervejas especiais Super Bock Coruja, Selecção 1927 Grimbergen e Carlsberg. Nesta página, mais precisamente na área da Casa da Cerveja, será também possível aceder a um conjunto de conteúdos editoriais onde os consumidores poderão descobrir mais sobre o universo da cerveja.

Acresce que os interessados poderão adquirir cervejas de lotes experimentais, em edições especiais criadas pelos mestres cervejeiros do Super Bock Group e “produzidas em quantidades extremamente limitadas. Estas cervejas experimentais irão ser disponibilizadas brevemente na plataforma”, informa a marca.

“Entre as novidades destacam-se, ainda, os packs exclusivos e o merchandising disponíveis na loja online. Os consumidores podem encomendar Packs Experiência que incluem uma seleção variada de cervejas ou Packs Mix que combinam diferentes variedades das gamas Coruja ou Selecção 1927 com os copos mais adequados para desfrutar de cada cerveja, proporcionando uma experiência mais completa”, salienta o Super Bock Group.

Os copos para cada estilo de cerveja e ocasião de consumo, seja para momentos de convívio ou à refeição, também se encontram na área de merchandising da Super Bock Store, onde estão igualmente disponíveis t-shirts originais da marca.