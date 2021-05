Esta é já uma das tendências do ano para o setor das bebidas em Portugal, o formato de vinho em lata. A novidade chegou ao Vinho do Porto, com a centenária Taylor’s a estrear-se neste segmento com uma reinterpretação do seu clássico Taylor’s Chip Dry, um vinho branco seco lançado, pela primeira vez, em 1934. Nos últimos anos, ganhou novo fôlego no universo da mixologia, servindo de base à receita-fenómeno do Porto Tónico.

O Taylor’s Chip Dry & Tonic, “numa lata de 250 ml, junta ao vinho um ingrediente-chave para compor a receita original: água tónica seca e especial, produzida em exclusivo pela Taylor’s. Pronta a beber, esta bebida deve ser consumida bem fresca, para desfrutar em casa ou em convívios ao ar livre, já que este formato é mais fácil de transportar, de armazenar e de refrescar”, informa o produtor.

A embalagem é produzida a partir de um material 100% reciclável. “Recomenda-se, por isso, que a lata, depois de consumida, seja depositada em locais próprios, como o ecoponto amarelo”, adianta o produtor.

Cada unidade terá o preço de venda recomendado de 2,99 euros e está disponível online, através da OnWine, lojas do World of Wine, em Vila Nova de Gaia, Garage Wines, em Matosinhos, Apolónia, na zona do Algarve, Casa Manuel Tavares, em Lisboa, e Garrafeira Nacional, também com vendas para todo o país.

Em breve também disponível nas grandes superfícies (hiper e supermercados).