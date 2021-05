O final da época 2010/2021 deixou em êxtase milhares de adeptos do Sporting Clube de Portugal, após a conquista do 23º campeonato para o futebol profissional (o feito não acontecia há 19 anos). Para celebrar o acontecimento, a Sociedade Agrícola de Pias foi desafiada por a um grupo de adeptos do clube para criar um vinho especial de homenagem – o Gloria 1906, uma edição especial e limitada a apenas 1906 garrafas.

O projeto começou a ser pensado em 2020, inspirado pelas vitórias da equipa leonina. Foi nessa altura que um grupo de amigos composto por Rui Pinto, autor da ideia inicial, Rafael Baptista, Luís Pedro Duarte e Carlos Figueiredo, desafiaram Luís Margaça, sócio-gerente da Sociedade Agrícola de Pias – Família Margaça, e também simpatizante do clube, a reservar uma colheita especial para preparar aquele que poderia ser o vinho de celebração do campeonato.

créditos: Sociedade Agrícola de Pias

A escolha recaiu sobre um tinto, reserva especial, marcado pelo carácter forte e garra do Alentejo. Após a seleção, o vinho foi submetido a um estágio de seis meses em barricas de carvalho francês para potenciar todos os seus sabores originais, estrutura e complexidade. O resultado é um conjunto caracterizado pelo bouquet aromático, com notas de frutos vermelhos maduros e nuances de especiaria fina e baunilha. Um vinho elegante, com acidez moderada, refrescante e sedoso, onde predominam as castas Aragonez, Castelão e Syrah.

A garrafa vem acondicionada numa caixa que inscreve o ano de fundação do clube, 1906, em destaque num estampado a ouro na face principal e numa gravação de baixo relevo na base. Todas as embalagens são feitas à mão e numeradas para garantir a exclusividade.

Vinho que já se encontra à venda pelo preço de 49,06 euros. As encomendas podem ser feitas no site do projeto ou diretamente através do e-mail encomendas@gloria1906.pt ou telefone 928 129 293.