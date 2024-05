O Sophia para as mães vaidosas

Com um ambiente elegante e uma culinária que traduz a pura cozinha italiana onde não entram açúcares refinados ou alimentos processados e onde as farinhas integrais têm prioridade nas massas frescas feitas todos os dias, o Sophia é a escolha ideal para as mães que adoram um ambiente acolhedor numa das zonas mais emblemáticas da cidade.

O Irish & Co para as mães descontraídas

O Sports pub de coração lisboeta e alma irlandesa está localizado no Parque das Nações. Decorado numa onda vintage, é também um ótimo bar para beber um copo e aproveitar as diferentes varandas e mezzanines, com vista para o Jardim das Tágides.

A Doca de Santo para as mães mais tradicionais

Combinando sofisticação com modernidade, a Doca de Santo é um dos espaços mais bonitos de Lisboa. A carta foi elaborada com compromisso entre tradição e modernidade, através de uma seleção que respeita os pratos mais emblemáticos da casa aos quais junta modernidade e um toque internacional.

O Lat.A para as mães dançarinas

Com música envolvente e uma atmosfera vibrante, as mães que gostam de sair da rotina encontrarão seu paraíso aqui. As influências gastronómicas do LAT.A destacam os pratos mais típicos da América Latina, guiando cada visitante numa autêntica viagem de sabores.

A Capricciosa para as mães caprichadas

Neste restaurante italiano com ambiente familiar e uma oferta gastronómica que respeita os clássicos italianos, as mães podem celebrar o seu dia sempre acompanhadas de vistas soberbas e esplanadas que convidam a refeições tranquilas e confortáveis.

O Selllva para as mães que preferem não acordar cedo

O brunch no Selllva é a resposta. Com uma variedade de opções para desfrutar tardia e tranquilamente, as mães podem relaxar e aproveitar a manhã sem pressa.