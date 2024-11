Inês Aires Pereira é conhecida pelas suas partilhas hilariantes no Instagram, muitas vezes acompanhada pelos filhos.

Desta vez, a atriz transformou a sala de sua casa num restaurante italiano em que os comensais eram os filhos.

"Levei-os ao restaurante. Um restaurante prestigiado e cheio de artistas!", lê-se na legenda dos vídeos que partilhou na sua conta de Instagram e onde se pode ver as crianças a jantar, numa mesa com uma toalha aos quadrados, e com música ao vivo.

