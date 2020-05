As criações do Golden Oldie, um cocktail bar instalado junto ao Coreto da Cordoaria, no Campo Mártires da Pátria, no Porto, são entregues ao domicílio desde meados de maio.

Sem deixar os concelhos mais a norte (Porto, Matosinhos, Maia, Foz, Vila Nova de Gaia e Espinho), o bar portuense estende, até 31 de maio, as entregas de cocktails de autor a Lisboa, Almada e Costa de Caparica.

Os cocktails já misturados e prontos a beber são entregues em garrafas de vidro, para partilhar ou beber sozinho. Quem não for adepto de cocktails poderá pedir outras bebidas, como gin, vodka, vinho branco, rosé ou tinto, cervejas e cidras.

Nos pedidos de Gin Tónico, juntamente com o gin e a água tónica, o Golden Oldie oferece os copos da Fever Tree.

Além da carta de delivery disponível no Grande Porto, as entregas a sul contam com um cocktail especialmente preparado para o momento, “Saudade (6,5 euros), um cocktail de autor, feito com Rum Plantation 3 Stars, Martini Bitter, Apricot, Essência de Hortelã-ananás e Solução Cítrica.

“Cada cocktail orça entre 4,00 e 7,5 euros e as entregas são gratuitas para compras superiores a 13,00 euros”, informa a marca.

Tal como no Porto, as encomendas podem ser feitas por Instagram, por e-mail para goldenoldie.info@gmail.com ou por telemóvel pelo 912 970 883. Todas as entregas são realizadas num prazo máximo de 24 horas.