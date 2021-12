O vinho tinto “Pioneiro”, da Venâncio da Costa Lima, foi eleito pelo prestigiado jornal Norte Americano Washington Post como a “Escolha do Ano”, numa lista que reconhece os melhores vinhos produzidos a nível mundial. Em Portugal, este aclamado vinho é vendido exclusivamente nas lojas Intermarché.

A relação qualidade-preço surpreendeu o especialista de vinhos Dave McIntyre, que se rendeu aos encantos da bebida da Península de Setúbal. Trata-se de um vinho tinto complexo, com um preço de venda recomendado em Portugal de apenas 3,99€.

Ocupa o primeiro lugar e é também o único vinho português na lista dos 12 melhores “achados” de 2021, uma seleção feita de forma minuciosa pelo autor que, ao longo do ano, provou mais de 255 vinhos de todas as partes do mundo.

Este é já o quinto ano de publicação da lista dos melhores vinhos compilada pelo jornalista.

Dave McIntyre, também um conhecido fã de vinho do Porto, ficou impressionado com a interligação e desenvolvimento dos sabores nos dias seguintes, distinguindo “Pioneiro” como uma ótima compra para ser o tinto da casa nos primeiros meses de 2022.