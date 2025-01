"A Clarets nasce de um desejo de partilhar a minha paixão pelos vinhos com quem também a sente e quer ter acesso a referências e produtores especiais", refere Guilherme Lemes, enófilo e CEO da Clarets, em comunicado. "A nossa missão é facilitar o encontro de quem produz o melhor com quem procura o melhor", acrescenta.

A Clarets nasce da paixão de Guilherme pelo mundo dos vinhos. O gosto levou-o a provar, conhecer e explorar grandes terroirs de forma minuciosa e ao longo de anos, o que lhe permitiu criar laços de amizade com grandes produtores.

E como o que é bom deve ser partilhado, Guilherme Lemes criou a Clarets em 2010, no Brasil. A distribuidora chegou a Portugal no final de 2024 com um portefólio "único de referências" e tendo como base três pilares: produtores de excelência, máxima qualidade e preços competitivos.

A Clarets Portugal também espera diferenciar-se pela abordagem exclusiva e personalizada ao cliente, seja ele um restaurante ou um cliente privado.

"Os nossos produtores são, maioritariamente, dos mais disputados do mundo", comenta o CEO. "Na Clarets Portugal, qualidade e exclusividade dos produtores do nosso portefólio é o eixo do nosso trabalho", finaliza.

Portefólio de luxo

A Borgonha é uma das regiões amplamente representada no portefólio da Clarets, com nomes conceituados. É o caso de Ramonet, Vincent Dancer, Paul Pillot, François Carillon, Ballot-Millot, Hudelot-Noellat, entre muitos outros. Também de vinhos de outras regiões como Champagne e Loire. De Espanha, o incontornável Daniel Gómez Jiménez-Landi.

Destaca-se ainda o projeto português Quinta do Paraíso, uma produção de nicho de vinhos da região da Arrábida, da família Sicupira, com enologia de Pedro Marques. Além de colocar no mercado vinhos de alta qualidade desta região, tem o mérito de estar a resgatar castas locais, algumas quase extintas.

A visão de Guilherme Lemes passa pela certeza que a partilha – de conhecimento, de experiência, de referências de vinho extraordinárias – será um caminho decisivo para a evolução numa área de negócio tão relevante para Portugal.

Assim, além de disponibilizar alguns dos melhores vinhos produzidos nas melhores regiões do mundo, a Clarets quer fazer a ponte entre esses produtores e o mercado nacional, que se traduzirá num futuro próximo, conforme comunicado, na realização de memoráveis eventos de enogastronomia, em Portugal.

Juntar os enófilos, produtores portugueses, imprensa e apaixonados pelo mundo do vinho, aos produtores de referência internacionais, para momentos especiais de provas únicas, partilha e interação, em Portugal.