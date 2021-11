A Câmara Municipal - que integra, desde a sua fundação, as direções da Associação de Municípios Portugueses do Vinho e da RECEVIN – Rede Europeia de Cidades do Vinho, integrando também a AMETUR – Associação Internacional de Enoturismo – comemora esta data com um programa extenso, que revela a qualidade e o dinamismo dos agentes económicos do concelho.

Dando continuidade à estratégia de valorização da vitivinicultura, o Município de Palmela promove uma política de trabalho em rede e parceria com os agentes locais e as empresas que se têm afirmado nesta área, contribuindo para o progresso e a valorização do território e do mundo rural.

As inscrições e as reservas prévias, são feitas junto das respetivas adegas.

Consulte toda a programação no site da CM de Palmela.