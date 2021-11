O Festival de Francesinhas à Moda do Porto chega pela primeira vez ao concelho do Seixal, mais precisamente à freguesia da Amora, depois de ter passado no estrangeiro por Newark, Paris, Londres, entrou outros, e em Portugal pelo Porto, Lisboa, Coimbra, Funchal, Aveiro.

A iniciativa que decorre de 4 a 14 de novembro, junta um trio de restaurantes que se propõem preparar a melhor Francesinha à Moda do Porto. São eles o Cufra, uma das mais emblemáticas casas de francesinhas da Invicta, aberta desde 1974; o Dickens, uma revelação dos festivais, principalmente pelo seu molho com um toque de vinhos regionais; e o I Love Eat Francesinhas, casa nascida no Porto e instalada em Oeiras, que sugere a Burguesinha Portuense e a Francesinha com Alheira.

A par das francesinhas e das tripas à moda do Porto, surgiram nas últimas décadas, pela mão da cervejaria Gazela, os Cachorrinhos à Porto. Esta iguaria chegará ao Seixal, durante o festival, pela marca Cachorrinho à Porto da Baixa.

O Festival de Francesinhas à Moda do Porto decorre, nos dias úteis, das 12h00 às 15h30 e das 18h00 às 23h00. Ao sábado e domingo, a festa faz-se das 12h00 às 23h00.

De acordo com a organização, um restaurante irá estar aberto todo o evento até às 2h00 da manhã, juntamente com o bar.