Podia ser um podcast mas é um codcast, numa brincadeira com a palavra anglo-saxónica cod, que designa este peixe. Chama-se O Bacalhau Quer Áudio, é uma das apostas da Riberalves para conquistar um público mais jovem, foi desenvolvido pela agência criativa FunnyHow e conta com voz de Miguel Lambertini. O humorista é o responsável pelas narrativas que acompanham a execução de receitas em tempo real e que podem ser ouvidas na plataforma digital Spotify.

Lombos de bacalhau com batata-doce-wedge e tiborna de bochecas de bacalhau são as duas primeiras propostas deste audiolivro. Para além de dicas e de conselhos muito úteis, Miguel Lambertini apresenta curiosidades acerca do universo do fiel amigo e, nalguns episódios, conta com convidados especiais, conduzindo entrevistas improváveis e (muito) divertidas. "O codcast da Riberalves é a ajuda e companhia perfeita para fazer o bacalhau dos seus sonhos", garante a empresa familiar nacional fundada em 1985, uma referência mundial na transformação deste pescado que os portugueses tanto apreciam.

"Queremos essencialmente partilhar todo o potencial, o sabor e a tradição que são associados ao bacalhau. O digital tem sido uma grande aposta da nossa marca e, com este codcast inédito, pretendemos chegar a mais consumidores, nomeadamente aos mais jovens, com as melhores dicas e sugestões em torno do bacalhau de cura portuguesa", assume Marilina Louro, diretora de marketing da Riberalves. A empresa possui a maior fábrica mundial de transformação deste pescado, na Moita.