“As possíveis explicações estarão relacionadas com a baixa estabilidade deste tipo de vírus no ambiente (ou seja, o período em que existe a probabilidade de contaminação ser curto) bem como o fato de ter que haver uma concentração relativamente alta para que a contaminação tenha viabilidade”, lemos.

Mas o que se conhece, com segurança, é a comprovada eficiência dos procedimentos de limpeza das superfícies para a redução das populações de vírus e a eliminação da viabilidade de contaminação.

A este respeito, para evitar a propagação do novo coronavírus, a Direção-Geral da Saúde recomenda:

- Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.

- Limpar e desinfetar com frequência objetos e superfícies de contacto em sua casa e no seu local de trabalho e evitar partilhar comida ou objetos.

- Quando espirrar ou tossir, tape o nariz e a boca com o braço ou com um lenço de papel que deverá ser colocado imediatamente no lixo.

- Quando estiver com outras pessoas, proteja-se e mantenha uma distância de pelo menos um metro.

Ainda no que respeita à preparação, confeção e consumo de alimentos, adianta a ASAE que se “devem reforçar-se as medidas de higiene que já antes da pandemia eram recomendadas:

- Lavagem prolongada das mãos seguida de secagem apropriada evitando a contaminação cruzada (por exemplo fechar a torneira com uma toalha de papel ao invés da mão que a abriu enquanto suja);

- Desinfeção apropriada das bancadas de trabalho e das mesas com produtos apropriados;

- Evitar a contaminação entre comida crua e cozinhada;

- Cozinhar e “empratar” a comida a temperaturas apropriadas e lavar adequadamente os alimentos crus;

- Evitar partilhar comida ou objetos entre pessoas durante a sua preparação, confeção e Consumo”.

A ASAE aconselha o acompanhamento da situação na sua página e na do Ministério da Saúde.