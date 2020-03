O Peixe em Lisboa, evento de caráter anual que reúne no Pavilhão Carlos Lopes dezenas de chefes de cozinha, restaurantes e iniciativas em torno da gastronomia, não se realizará como habitualmente em abril, sendo adiado para data não determinada.

A Associação Turismo de Lisboa, em nota enviada às redações, comunica que “no seguimento das medidas excecionais e temporárias no quadro da situação epidemiológica causada pela COVID-19, e dada a conjuntura em Portugal e no resto do mundo, deliberou a interrupção das publicações ´Revista Turismo` de ´Lisboa e Follow Me`, bem como o adiamento do evento gastronómico de referência nacional e internacional, Peixe em Lisboa”.

Por seu turno a agência de comunicação Amuse Bouche, organizadora desde há seis anos do simpósio Sangue na Guelra, iniciativa que reúne em Lisboa dezenas de oradores e centenas de participantes, informa que, “decidimos adiar a 6ª edição do Symposium Sangue na Guelra 2020, inicialmente agendado para dias 19 e 20 de Maio na Fundação Oriente, em Lisboa, para data a anunciar”.

A mesma fonte sublinha que “naturalmente, considerámos já um plano B com datas alternativas para a realização do Symposium no mesmo local. Em breve teremos reunidas as condições necessárias para indicar a nova data de realização deste evento”.

O evento internacional propunha-se discutir o estado atual da gastronomia mundial, sob o mote, “The Power of Food”.