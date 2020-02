Também confirmados no Sangue na Guelra estão Marko Kovac, croata especializado na área dos vinhos naturais, Ben Mervis, pesquisador da série “Chef’s Table”, da Netflix, e fundador e editor da revolucionária “Fare Magazine”, e Andrea Petrini, uma das vozes mais influentes da gastronomia mundial.

Do Brasil, vêm Bel Coelho, a jovem chefe que quer mostrar que comer é, mais do que qualquer coisa, um ato político, e o projecto A-mar, criado pela bióloga Stella Tomás com o intuito de promover o respeito pelo mar, os ecossistemas e a natureza como um todo.

Seis confirmações que vêm juntar-se à de Virgilio Martinez (Central, Lima, o 6º melhor restaurante do mundo na edição de 2019 dos "The World’s 50 Best Restaurants"), o chefe peruano responsável pelo projeto Mater Iniciativa e uma das estrelas de mais uma edição Sangue na Guelra.

De acordo com a organização, “por confirmar estão ainda vários nomes maiores da gastronomia internacional e uma extensa comitiva de portugueses”.

Entretanto, foram colocados à venda os bilhetes para o evento. Entre 17 de fevereiro e 15 de março, a modalidade “Earlybird” permite a compra de bilhetes por 25 euros (um dia) e 50 euros (passe de dois dias), valores que sobem para 35 euros e 60 euros, respetivamente, no período de 16 de março a 15 de maio ­­– à venda na Ticketline. Para quem prefere comprar os bilhetes in loco nos dias do festival, os preços fixam-se nos 45 euros, para um dia de festival, e 70 euros, pelo passe completo.