A periodicidade deste Wine Hour at Home, formato de convívio virtual, nasce de uma parceria entre a Chefs Agency e a Martins Wine Advisor. Estávamos no início do período de quarentena do coronavírus, e comentámos que fazia falta um momento social, que poderia ser em torno do vinho, que unisse as pessoas e se focasse em aspetos mais pessoais de produtores, vinhos e enólogos, e não tanto em aspetos técnicos", explica o wine advisor Claúdio Martins. “Um momento de Wine After Work fazia-nos todo o sentido. Até porque as garrafas de vinho partilhadas são as melhores”, complementa Adriana Fournier, diretora de eventos da Chefs Agency.

Duas a três vezes por semana (iniciando-se a 18 de março pelas 18h00, com Dirk Niepoort, a partir da Quinta de Nápoles, no Douro), o produtor será convidado a abrir uma garrafa especial, a prová-la e a comentá-la, e o wine advisor Claúdio Martins e o sommelier Rodolfo Tristão farão os seus comentários, o primeiro com um ponto de vista mais próximo do consumidor final, o segundo com um parecer mais técnico.

Os participantes poderão colocar as dúvidas que entenderem ao produtor, partilhar fotografias do que estão a beber, e claro, estarem acompanhados ao beber o seu copo.

Produtores internacionais estão também confirmados para os próximos tempos nesta plataforma, como o produtor Loic Pasquet, de Bordéus (França) ou Dominik Huber, da Priorat (Espanha).

Na próxima sexta-feira 20 de março, data marcada do próximo Wine Hour at Home, a ideia é que o consumidor final já possa adquirir, caso queira, os vinhos que vão ser provados nesse dia – que serão da Niepoort novamente -, para fazer uma prova coletiva, à distância.