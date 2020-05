“Simplificar com consciência, optando por alimentos de qualidade, faz toda a diferença na nossa saúde”, sublinha Vanessa Andrade, promotora do workshop “Pequenos-almoços e snacks conscientes”. No decorrer da sessão online, a 17 de maio, Vanessa vai preparar em direto seis receitas. Todas elas serão acompanhadas de conselhos, dicas e soluções para uma alimentação equilibrada no quotidiano.

“Como posso melhorar as opções de pequeno-almoço e snacks?” é o ponto de partida para a sessão que decorre das 10h00 às 14h00 e que carece de marcação prévia em mensagem privada para hello@greensmiles.pt. A ação orça os 20 euros por participante.

No decorrer das três horas do workshop, Vanessa, a empreendedora que lançou o projeto Green Smiles, vai preparar, como nos conta, “um creme de millet, um smothie matinal, empadas, bola de vegetais, scones e um pudim energético. Tudo isto sem recurso a alimentos processados, açúcar refinado ou alimentos de origem animal”.

“Os participantes recebem, previamente, a lista de ingredientes e, no dia, colocamos mãos à obra para preparar várias opções de pequenos-almoços e snacks”.

Vanessa Andrade tem formação em culinária macrobiótica e estilo de vida saudável. Acredita que “Os pequenos-almoços e os snacks suscitam muitas dúvidas na hora de escolher o que comer. Simplificar com consciência, optando por alimentos de qualidade, faz toda a diferença na nossa saúde”.