Com uma vista deslumbrante sobre a cidade do Porto, a Esplanada do Jardim do Morro é uma boa opção para desfrutar de um final de tarde com amigos e familiares.

A pensar nos dias quentes de verão que se aproximam, foram elaborados novos menus para satisfazer os paladares mais exigentes.

A nível de bebidas, conta com uma carta nova e mais diversificada cuja aposta vai desde os cocktails – Whisky Sour Romã, Ocean Spritz, Oceon Negroni, (desde 9€) – ao serviço de cafetaria, tendo destaque o Café com Natas (2,80€) e o famoso Iced Coffe (4,80€) ou Iced Latte (5,10€). Sumos naturais (copo 4€), uma variedade de vinhos (copo desde 4,50€, garrafa desde 16,50€) e espumante ou champanhe (copo desde 8€, garrafa desde 29€) são outras das opções que poderá, também, encontrar no menu.

Como não poderia deixar de ser, as novidades passam também por uma aposta na renovação da carta de petiscos que vão desde a batata brava com espuma de coentros (7,50€), aos ovos rotos com alheira e bacon (12,50€), sem esquecer as tábuas que podem ser de queijo, enchidos ou mistas (desde os 12€).

Esplanada do Jardim do Morro Morada: Jardim do Morro, R. Rocha Leão S/N, 4430-210 Vila Nova de Gaia Horário: 2ª feira a 5ª feira - 11:00 às 21:30; 6ª e sábado - 11:00 às 23:00: domingo - 11:00 às 22:00

Como é com música que se faz a festa, a par das novas bebidas e petiscos, a Esplanada do Jardim do Morro contará com a presença diária de um DJ e vários eventos que serão anunciados nas redes sociais.