Para esta temporada, o pátio das Caves Cockburn’s (Rua Serpa Pinto, n.º 346, Vila Nova de Gaia) oferece uma nova carta de cocktails e petiscos para serem apreciados durante o dia ou num fim de tarde de calor, e que se juntam à carta de vinhos servidos a copo.

Na carta de petiscos, os convidados encontram diferentes sugestões que harmonizam com os novos cocktails, tais como Sortido fatiado de Porco Bísaro (10€), Prato com queijos e compota (15€), Prova de azeite com pão (7,50€), Paté de atum (4€), ou até petiscos mais leves como Batatas fritas (2€) ou Taça de amêndoas (6€). O Sorvete elaborado com Cockburn’s Special Reserve (4€) é também uma presença na carta, bem como Gelado infantil (3€), Bombom Equador 66% (10€) ou o tradicional Pastel de nata (1,50€).

Entre os novos cocktails de assinatura, elaborados com Cockburn’s Tails of the Unexpected, destacam-se o Port & Lemon, com Ruby Soho, o Port & Ginger, com Tawny Eyes, e o Porto Sunset e Port & Tonic, ambos feitos com White Heights. Todos os cocktails estão disponíveis por 10€ e vêm juntar-se às opções de vinho servido a copo (entre 4€ e 40€).

O grande armazém de envelhecimento da Cockburn’s, onde está localizado o pátio, é o mais extenso de todo o quarteirão histórico em Vila Nova de Gaia, albergando 4.250 cascos de Vinho do Porto que envelhecem sob o seu enorme teto. É um espaço que convida a descobrir mais sobre o Vinho do Porto, não só através das visitas guiadas, que são realizadas durante todo o ano, mas também através das provas que estão incluídas em todas as visitas.

O pátio das Caves Cockburn’s está aberto entre 10h00 e as 19h00 e aceita reservas por telefone 913 007 950 e e-mail cockburnslodge@cockburns.com.