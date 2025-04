O restaurante Santa Marta, no hotel Locke de Santa Joana, acaba de estrear uma nova proposta para os dias úteis: a Aperitivo Hour, pensada para quem quer quebrar a rotina entre o trabalho e a noite, com uma paragem descontraída no centro de Lisboa.

A iniciativa decorre de segunda a sexta-feira, entre as 15h30 e as 18h30, tanto no interior como na esplanada do espaço — um recanto resguardado a poucos metros da Avenida da Liberdade.

Por 15 euros, o menu inclui duas bebidas à escolha (entre dois cocktails da carta — Martini Fiero Spritz ou Poncha, feita com rum, citrinos e mel — ou dois copos de vinho já selecionados: Ribeiro Santo Branco ou Prunus DOC Tinto). A acompanhar, pode optar-se por uma tábua de queijos com marmelada, azeitonas e focaccia grelhada ou, para algo mais substancial, um chouriço assado.

Além de funcionar como um convite a relaxar depois de um dia de trabalho, esta Aperitivo Hour é também uma forma de redescobrir o ambiente informal do Santa Marta, num espaço com alma mediterrânica e uma carta que inclui pastas, pizzas e grelhados, caso a tarde se estenda até ao jantar.