A nova loja da Manteigaria localiza-se a cerca de cem metros da Gare do Oriente, na Avenida D. João II, 44 AB. Sempre que ouvem o sino toca, os clientes sabem que vai sair uma fornada de Pastéis de Nata quentinhos acabados de confecionar. A nova fábrica do Parque das Nações mantém o conceito que caracteriza a marca, com um processo de fabrico artesanal e à vista dos clientes, sendo possível acompanhar toda a criação do Pastel de Nata do início ao fim.

A nova loja conta com 12 lugares para sentar no interior e uma esplanada no exterior, com mais de 30 lugares, com o Pastel de Nata da Manteigaria a poder ser acompanhado de café, vinho do Porto, ginja, e outras bebidas de cafetaria. Tal como nos restantes espaços, há a possibilidade de levar os bolos para comer mais tarde ou para oferecer, nas tradicionais caixas de duas e seis unidades.

Os Pastéis de Nata da Manteigaria estão disponíveis para entrega na plataforma Glovo, chegando assim por delivery a esta zona da cidade.

Com a nova loja, a Manteigaria passa a contar com dez lojas no país, oito em Lisboa: Chiado, Mercado Time Out, Rua Augusta, Alvalade, Belém, Campo de Ourique, Saldanha e Parque das Nações. E no Porto: junto ao mercado do Bolhão e na Rua dos Clérigos. A marca, fundada em 2014, conta também com uma loja em Paris.