O certame apresentará espaços específicos para a restauração, onde quatro restaurantes apresentarão propostas gastronómicas, e contará ainda com a presença de sete stands de animação turística/institucionais. Juntos, vão dar a conhecer o potencial da região num certame que atrai milhares de visitantes de vários pontos do país, mas também da vizinha Galiza e ainda melgacenses emigrantes.

Durante os três dias do evento será possível assistir a showcookings protagonizados pelos chefs Rui Paula, Hélio Loureiro e David Couñago Freire, que apresentarão propostas gastronómicas harmonizados com alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço.

O recinto da festa conta com um total de 52 expositores (29 de alvarinho) e uma zona de degustações com capacidade para cerca de 480 pessoas sentadas. Os visitantes poderão adquirir o copo de prova no stand da organização do evento, pelo valor de 3,5€.

Os visitantes terão também oportunidade de assistir a quatro provas comentadas de vinhos: Valéria Zeferino, da “Revista Grandes Escolhas”, que se debruçará na temática “Alvarinho à prova do tempo”; a Associação de Produtores de Alvarinho da Sub-Região de Monção e Melgaço – (APA), com o tema “Monção e Melgaço: Um Terroir Único”; Beatriz Machado, da Nieeport, com a temática “Uma Casta. Vários Estilos de Vinho”; e Manuel Malfeito, do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, com o tema "Entender as diferentes expressões do Alvarinho, sem descrever aromas nem dar notas".

Para além da exposição, prova e venda de produtos, o programa do evento contempla ainda o concurso do Mel, Salpicão, Presunto e Broa de Melgaço, produtos com Indicação Geográfica Protegida (IGP), mas também momentos de animação musical, diurna e noturna, que serão protagonizados por Quim Barreiros, pelo Grupo América, pelo Dj Viktor Soul, pelo grupo Charanga Camisas Negras, por Berto Boss, com o espetáculo Forever 80´s, e por um encontro de grupos folclóricos . Haverá, ainda, atividades paralelas, de animação turística e desportiva e, também, de enoturismo.