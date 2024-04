Vinhos, gastronomia e workshops num dia de festa no Ribatejo

O Ode Market é um evento que leva à adega ribatejana produtores locais, workshops, música ao vivo e animação para os mais pequenos. A iniciativa arranca às 11h00 e conta com um programa repleto de atividades. Como o nome indica, terá uma zona de mercado onde será possível comprar desde produtos frescos, azeites, doces, compotas, queijo e mel, a cerâmicas, decoração sustentável, artesanato, roupa e calçado.

Haverá também uma zona dedicada a snacks e petiscos, com propostas do restaurante Cellar Door, localizado na adega, como o Katsu Bifana, uma bifana com um twist asiático, e o Jagakara, uma nova versão de batatas bravas, além de outras sugestões locais. Não faltarão os vinhos, com destaque para o novo Ode Rosé, que estará disponível para provas neste dia especial.

Ao longo do dia, serão organizados diversos workshops, como o “Ode Horta em Casa”, sobre horticultura doméstica, com dicas sobre a plantação em vasos, floreiras e canteiros; a “Oficina de Sabão Ecológico”, que tem como objetivo ensinar a fazer sabão com recurso a óleo usado, numa perspetiva de economia circular; a “Oficina de Flores”, focada em arranjos terrarium (montagem de um jardim em miniatura dentro de um vidro). Não faltará um “Workshop Vínico”, com a enóloga da Ode, Maria Vicente, que irá ensinar aos participantes os princípios básicos das provas de vinho.

A participação é gratuita, mas é necessária inscrição prévia, uma vez que os lugares são limitados. As inscrições devem ser feitas através do email contacto@odewinery.com

créditos: Divulgação

Será também possível fazer visitas guiadas à adega da Ode, cujas instalações permitem recuar no tempo ao ver a destilaria e laboratório de vinho originais, que remontam a 1902. A adega subterrânea surpreende pelo seu tamanho, e faz lembrar uma catedral, com diversos barris de carvalho e uma sala de degustação. Estas visitas têm um preço especial de 10€ e não incluem prova.

Simultaneamente, no espaço exterior da adega, haverá música ao vivo e animação para os mais novos, com pinturas de rosto, balões, jogos tradicionais, e bolhas de sabão gigantes. A entrada no Ode Market é gratuita.

A Ode Winery nasceu em 2022, pelas mãos de dois australianos e uma brasileira, que se apaixonaram pela região e pela sua extensa cultura vínica. Os seus vinhos são produzidos segundo a filosofia “Mínima Intervenção e Máxima Atenção”, estando atualmente disponíveis dez referências, além do Ode Rosé: os brancos Ode Semillon 2022, Ode Viognier 2022, Ode Fernão Pires 2022, Ode Arinto 2022, Ode Enóloga Arinto Fernão Pires 2022; e os tintos Ode Touriga Nacional 2022, Ode Quarteto 2022, Ode Lagares Touriga Nacional 2022, Ode Amphora Alicante Bouschet 2022, Ode Única Touriga Nacional 2023.