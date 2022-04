O Segundo Muelle, o restaurante mais peruano de Lisboa, lança em abril uma nova imagem e carta, onde as Origens do Peru são destacadas. Uma aposta que pretende cimentar a posição do restaurante no mercado gastronómico de cozinhas do mundo na cidade.

Fundado em 1994 por Daniel Manrique, o Segundo Muelle é uma homenagem a uma pequena praia de San Bartolo, no sul de Lima, onde – ligada ao mar – nasce a paixão do Chef pela cozinha. Daí começa uma viagem para levar os sabores peruanos pelo mundo, criando raízes em cidades que se unem pela sua paixão pelo mar: San Isidro (Perú), Quito, Guayaquil (Equador), Cidade do Panamá (Panamá), Gran Canária (Espanha) e Lisboa.

A riqueza da cozinha peruana vem da conjugação de referências e ingredientes locais e internacionais ligados à sua história, que lhe trazem um exotismo difícil de igualar. A somar à ligação com o mar, encontramos influências da gastronomia mediterrânica, oriental e crioula, todas elas presentes nesta nova carta, desde as entradas às bebidas.

créditos: Segundo Muelle

No total, são onze as novas referências propostas pelo restaurante: seis novos pratos na carta fixa e um no menu executivo. Aos pratos juntam-se duas novas sobremesas: o Gelado de Lúcuma (fruta peruana) e o Quente y Frio de Chocolate com gelado de lúcuma e duas novas bebidas: o Whisky Sour e o Pisco de Chocolate.

Trio de sobremesas créditos: Segundo Muelle

Apelando a intensos sabores que refletem as Origens peruanas, a nova carta do Segundo Muelle apresenta diferentes sabores e conjugações, que homenageiam as tradições desta gastronomia tão rica, enquanto criam novas e inesquecíveis experiências.

Mas as novidades não se restringem à comida, pois a experiência peruana não ficaria completa sem os sabores frescos e sedutores de duas bebidas típicas do Peru: Whisky Sour, um novo Cocktail de Whisky com sumo de lima e clara de ovo e o novo Pisco Sedución, preparado com Pisco Quebranta, licor de Chocolate e clara de ovo.

Piscos créditos: Segundo Muelle

Explicando esta viagem de regresso às origens, o Chef Daniel Manrique conta que “no Peru, a cozinha crioula é a cozinha de casa. Receitas de família, receitas sobretudo de mulheres: mães, avós, tias, que operam diariamente milagres de sabor no calor das suas cozinhas e os guardam como tesouros para as gerações seguintes.

A criatividade dos tempos de escassez e a extravagância dos tempos de abundância, criaram pratos que se confundem com a herança cultural peruana. E que o Segundo Muelle prepara diariamente, com alegria e reverência.”

Todas as novidades podem ser saboreadas no Segundo Muelle de domingo a quinta-feira das 12h00 às 23h30 e sexta, sábado e vésperas de feriados até às 00h00.

O Menu Executivo está disponível de segunda a sexta, das 12h00 às 15h30 e terá sempre uma sugestão do chefe que trará dinamismo à oferta, incluindo pratos sazonais que podem não fazer parte da carta e que pode descobrir.

Diariamente entre as 15h30 e as 19h00, há também a Happy Hour com a segunda bebida de oferta na seleção do dia.