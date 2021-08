A famosa cadeia de lojas “O Melhor Croissant da Minha Rua” rumou a Norte e abriu portas no Porto. O novo espaço, amplo e luminoso, conta no seu interior com 16 lugares sentados e uma esplanada com 12 lugares.

“Numa cidade como o Porto, em que o croissant tem uma posição de destaque e é tão apreciado, acreditamos ter todos os ingredientes para que a nossa marca seja um sucesso.”, explica André Cidade, o fundador da marca.

Esta abertura é a terceira de muitas previstas para 2021, e surge no seguimento da inauguração de sete espaços em 2020. Desta forma, a cadeia conta com mais 14 lojas na zona da Grande Lisboa: Alcântara, Almada, Azeitão, Avenidas Novas, Alvalade, Barreiro, Cascais, Laranjeiras, Massamá, Odivelas, Carcavelos, Sesimbra, Setúbal e Sintra.

Ainda este mês, a marca vai inaugurar um espaço em Guimarães, elevando para 16 o número de lojas em Portugal. A próxima loja no Norte do país, será em Braga.

créditos: O Melhor Croissant da Minha Rua

Croissant da Rosa

A tradição mantém-se e todos os meses a marca lança uma edição especial. A deste mês de agosto é o Croissant da Rosa, com recheio de Coco e Baunilha.

A ideia resulta diretamente das sugestões diárias de novos recheios que a marca recebe dos fãs. “Estas são enviadas com tanto entusiasmo, que a marca decidiu criar 10 edições especiais, para este ano, inspiradas nas ideias dos nossos clientes”, explica André Cidade.

A marca nasceu em 2016, com a abertura da primeira loja em Sesimbra. Nesse momento, o objetivo foi e continua a ser o mesmo: uma promessa e garantia de qualidade.

Para além do simples, os clientes podem contar com 14 recheios diferentes, 7 recheios doces e outros 6 salgados, e a edição limitada, que muda no início de cada mês.

Conhece a história de O Melhor Croissant da Minha Rua?

A história da marca começou há muitos anos, quando André Cidade, ainda bebé de colo, frequentava diariamente a pastelaria dos pais, em Sesimbra, e onde foi muitas vezes embalado por uma amassadeira. Mais tarde, após assumir a gestão do negócio constatou que os 5 ou 6 croissants que sobravam todos os dias e a sua fraca procura mereciam alguma reflexão.

O processo foi intenso, a estratégia repensada, e, entre experiências com massas, recheios e outros ajustes, encontrou uma fórmula mágica, que, naturalmente, fez exponenciar as vendas, aumentando assim o universo de fiéis. Foi assim que decidiu criar a marca e abrir a primeira loja, no centro da Vila de Sesimbra.