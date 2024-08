Depois do lançamento do recheio com Pastel de Nata e de forma a surpreender mais uma vez os paladares de todos aqueles que já não passam sem os seus croissants, a Chez Croissant decidiu adicionar um toque de frescura à sua oferta.

E assim a croissanteria lisboeta apostou na criação de duas novidades de edição limitada bem doces que recheou com pequenos pedacinhos de um ingrediente que tem tanto de inesperado como de original: gelado da marca Magnum.

Quem quiser experimentar este lançamento tem à sua disposição uma versão recheada com nutella e Magnum Branco e outra com doce de framboesa e Magnum Pink Lemonade. Com um preço unitário de 4,90€, estas duas bombas podem ser saboreadas até ao fim do verão.

Esta edição especial - que promete conquistar os clientes mais gulosos - foi uma forma inovadora de a marca conseguir brincar com diferentes texturas e sabores numa época onde apetecem sabores mais frescos e conseguir trazer alguma novidade à sua oferta.

Recorde-se que atualmente na Chez Croissant, que conta um espaço pop up no número 14 da Rua Augusta, é possível escolher entre 18 recheios que variam entre os doces e os salgados.