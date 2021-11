“O Três Ânforas é um vinho de grande sabor. No palato encontramos morangos maduros, baunilha e terra, com um final redondo. Para lhe conceder estas características, o vinho foi deixado em contacto com as massas durante dez semanas, até ao dia de São Martinho, quando o vinho foi retirado das ânforas e transferido para tanques de aço inoxidável”, sublinha a Howard's Folly em nota de imprensa, acrescentando que o presente néctar “só vai melhorar com os anos”.

As uvas utilizadas para a produção do Três Ânforas provêm de Portalegre, a cerca de 60 quilómetros de Estremoz, no sopé de granito da Serra de São Mamede. As temperaturas mais frias da região e as vinhas velhas com mais de 100 anos, em pequenas parcelas, conferem-lhe complexidade e frescura.

créditos: Howard's Folly

O rótulo do Três Ânforas reflete a paixão de Howard Bilton (cofundador da Howard’s Folly com o enólogo David Baverstock) pela arte. Desta vez Bilton foi buscar uma artista ligada ao mundo da moda, uma jovem ilustradora baseada em Hong Kong chamada Tanya Bennett. Tanya, cujo nome artístico é Pirate, já trabalha há mais de uma década na área do design e marketing, tendo colaborado com grandes marcas de alta costura tais como a Christian Dior, Ralph Lauren e Christian Louboutin.

A artista também está ligada há muitos anos à Sovereign Art Foundation (SAF) – instituição de caridade fundada pelo Howard Bilton – para a qual já doou várias obras de arte para serem leiloadas, e com a qual colabora em aulas de terapia de arte para crianças carenciadas em Hong Kong.

Esta edição especial de vinho de talha está a venda no site da adega e em garrafeiras selecionadas em todo o país a 19,00 euros.