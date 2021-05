A preparação da bebida é feita a partir de apenas uma única cápsula e, consoante o modelo da máquina do consumidor, é possível selecionar a temperatura e quantidade a gosto. Todas as opções possuem certificação Vegan, fazendo parte da estratégia Plant Based da Nestlé.

“Existe uma tendência crescente pela procura de produtos Plant Based, seja por questões de saúde ou necessidades específicas da alimentação, mas também por pessoas flexitarianas ou que simplesmente gostam deste tipo de opções, como é o caso das bebidas vegetais”, explica Teresa Roseta, responsável de Marketing de Cafés da Nestlé Portugal.

No final do ano passado, também a marca Nescafé anunciou o lançamento das suas primeiras bebidas vegetais solúveis de café, nas mesmas variedades: amêndoa, aveia e leite de coco.

Os novos produtos, em formato de 12 cápsulas, estão disponíveis em várias lojas de retalho e online.

Estas novas cápsulas, bem como todas as cápsulas de Nescafé Dolce Gusto, são abrangidas pelo processo de reciclagem da própria marca, quando entregues nos pontos de reciclagem da marca ou no momento da entrega de uma encomenda online. No processo, o plástico das cápsulas é separado das borras de café – o plástico é reciclado e posteriormente integrado no fabrico de mobiliário urbano; o café transformado em composto agrícola.