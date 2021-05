Rui Ribeiro é chefe de cozinha, especializado em pastelaria, mas também exímio fotógrafo de culinária. Há anos que faz prova das suas doces criações (e não só), no blogue “Faz & Come”, montra para centenas de receitas com a autoria do doceiro nascido no Alto Minho, também coproprietário do Sr. Brioche, pastelaria de produção artesanal sediada em Monção.

A 4 de maio de 2021, Rui Ribeiro dá aos escaparates o seu primeiro livro, “Doces Momentos” (edição IN), em pré-venda online. Contas feitas são 83 receitas que fazem os dias e as memórias do doceiro.

“O livro compila algumas das receitas doces mais visitadas no blogue ‘Faz & Come’ e outras que são novidade. Criadas ou adaptadas por mim”, sublinha Rui Ribeiro que, entre a pastelaria que gere, os projetos no online e fotografia, também dedica parte do seu tempo a workshops de fotografia e a desenvolver receitas para algumas marcas.

Obra que resgata para o papel, nas suas 224 páginas, “receitas fáceis de executar, com ingredientes e utensílios comuns, executadas uma e outra vez. São receitas que faço em casa, para a família e amigos, outras que uso nos meus cursos e que, seguindo as instruções, garantem o êxito”.

Em “Doces Momentos”, encontramos bolos simples, outros mais festivos, sobremesas de inspiração francesa, outras para os amantes do chocolate, bolachas, pastéis de nata, bolas de Berlim, doces, gelados e receitas de base para criar outras mais elaborados.

Receitas que para Rui Ribeiro também são um encontro familiar: “algumas, são as que preparava a minha mãe, como o pudim, o bolo de bolacha, o leite creme”.

Rui olha para cada uma das gulosas propostas apresentadas no seu livro como “especial” e “predileta”. Contudo, tendo de eleger uma receita preferida, confessa que “continua a ser o arroz doce, que fica bem cremoso e rico”.

O livro chega aos escaparates com o preço de 18,99 euros. O preço de venda online orça os 17,09 euros.