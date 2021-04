Os morangos amadurecidos na estação, no auge da maturação natural são frutados, doces, suculentos e com um pouco de acidez. Provar um destes frutos vermelhos carnudos e suculentos é uma explosão de doçura e aroma. Para captar este aspeto único da fruta, a Palmanhac criou uma bebida espirituosa com notas suaves e delicadas que mantém todo o sabor natural do morango.

Esta bebida artesanal é produzida numa destilaria familiar na região de Palmela seguindo a receita ancestral da família arménia que a produz. Da família dos frutos silvestres, os morangos utilizados na preparação da Bebida Espirituosa de Morango são provenientes de quintas de pequenos produtores da Península de Setúbal.

A Bebida Espirituosa de Morango é um produto 100% natural, obtido de morangos (69%), morangos destilados (22%), açúcar (17%). Um néctar sem sabores artificiais nem conservantes que pode ser consumido fresco ou com gelo como digestivo no final das refeições.

As bebidas espirituosas da Palmanhac estão à venda online através da Garrafeira Nacional e Adegga.

O preço de venda recomendado orça os 21,30 euros.