A ideia da Wome Box surgiu há uns meses, em plena pandemia, quando, impedidos de usufruir de experiências gastronómicas e vínicas, os criadores da marca decidiram iniciar um serviço que pudesse colocar os portugueses, apaixonados por vinho e comida, mensalmente em contacto com novos sabores.

“Todos os meses, a Wome Box apresenta quatro vinhos portugueses (três tintos e um branco), entregues numa caixa mistério. A seleção é feita por especialistas na área, nomeadamente enólogos, sommeliers, entre outros, que trazem a diversidade na visão dos vinhos e das receitas que os acompanham”, informa em comunicado a marca.

Pontualmente, a Wome Box lança edições especiais - Natal, Dia dos Namorados, entre outras. Desta feita e como forma de celebrar o Dia da Mãe, a Wome Box apresenta uma seleção especial de néctares sua Mystery Box com um vinho branco, um tinto, um rosé e um espumante.

Recorde-se que o serviço iniciado em outubro de 2020, além dos quatro vinhos, inclui receitas de chefes de cozinha. “Já tivemos o Vítor Santos do restaurante de tapas Nó de Gosto, em Tavira, Pedro Almeida do Cam the Can, em Lisboa, Sebastião Vasconcelos do Mesa do Bairro, na capital, e Ricardo Gonçalves do Sauvage”, salienta a equipa da Wome Box.

“Os conselhos do Sommelier Thomas Domingues estão disponíveis nas nossas redes e servem para aprender mais sobre cada um dos vinhos, das castas e dos produtores”, adiantam.

O preço da subscrição mensal é de 54,99 euros com portes incluídos, embora também esteja disponível para compras pontuais. As modalidades de pagamento são MB Way, referências MB, cartões de crédito, Paypal e transferência bancária.

“O valor da Wome Box será sempre o mesmo todos os meses, permitindo colocar na caixa vinhos de regiões, produtores e valores diferentes, numa excelente relação qualidade-preço”, informa.

A Wome identifica-se como um serviço de descoberta de novos vinhos, que não se encontram nos supermercados e com conteúdos que pretendem contar as histórias do néctar, explicar o que se deve procurar no sabor do vinho promovendo a aprendizagem. Não faltam receitas que acompanham cada vinho.

É também um serviço de comunidade, onde apaixonados por vinhos, têm a possibilidade de fazer reviews das caixas e dos vinhos, bem como comprar os que mais gostaram a um preço com desconto para todos os clientes da subscrição e com portes grátis