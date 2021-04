Foi assinado um acordo de aliança entre a Fundação Émeraude Solidaire e a Associação Vilacomvida, para o desenvolvimento do franchising da marca Café Joyeux, os cafés-restaurantes franceses que formam e empregam pessoas portadoras de distúrbios mentais e cognitivos.

A assinatura deste acordo estabelece a exclusividade da representação da marca Joyeux em Portugal pela Associação VilacomVida. É em Lisboa e Cascais que estão previstas as primeiras aberturas, durante os anos de 2021 e 2022.

O objetivo da Associação VilacomVida é a criação de 5 a 7 cafés-restaurantes Joyeux no território português até 2026, permitindo desta forma o emprego de perto de uma centena de colaboradores Joyeux. Além de Portugal, o Café Joyeux tem previstas outras aberturas na Europa nos próximos meses.

Em Portugal, segundo os dados disponíveis, existem aproximadamente 600.000 pessoas portadoras de deficiência, das quais 200.000 com distúrbios mentais e cognitivos. As empresas privadas, com mais de 10 colaboradores, empregam menos de 0,5% das pessoas portadoras de distúrbios mentais e cognitivos e a administração pública menos de 2,3%.

A maioria destas pessoas não tem acesso ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego da população em geral decresceu 18,8% entre 2011-2016, enquanto a população portadora de deficiência viu a mesma taxa aumentar 26,7%, o que representa uma taxa de desemprego duas vezes superior na população portadora de deficiência.

Para Filipa Pinto Coelho, Presidente da Associação Vilacomvida: «Tendo por base estes números, é para nós um grande orgulho e privilégio, mas também uma grande responsabilidade, o desenvolvimento no nosso território da marca solidária e inclusiva Joyeux, com a qual temos tanto em comum. A nossa missão é mudar o olhar sobre a incapacidade mental e cognitiva através do encontro e da partilha, propondo uma oferta de qualidade no âmbito da restauração, permitindo desta forma um contacto mais próximo, regular e positivo com a diferença. A assinatura deste acordo é o culminar de um longo e profundo trabalho de conhecimento mútuo entre os dois projetos, o que para a VilacomVida começou com o projeto-piloto CafécomVida”.

O conceito Joyeux

Em 2017, nasce em Rennes, França, o Café Joyeux, primeiro restaurante solidário que tem por objetivo formar e empregar pessoas maioritariamente portadoras de trissomia 21 ou de outro tipo de distúrbios cognitivos como o autismo. Fundado por Yann e Lydwine Bucaille, este conceito solidário e inclusivo tem por missão tornar a diferença visível, potenciar o encontro e propor mais emprego a pessoas que estão afastadas do meio laboral.

A « joyeuse »/feliz casa construiu assim um modelo de negócio rentável e quer fazer da diferença uma força. 100% dos lucros resultantes do volume de negócio dos cafés-restaurantes contribuem para o desenvolvimento e abertura de novos locais em França e em breve, também em Portugal.

Segundo a filosofia da marca, os Café Joyeux devem ser situados no coração das nossas cidades, em zonas de elevada afluência. A sua carta culinária propõe sempre produtos frescos, da época e são preparados no local por colaboradores Joyeux, privilegiando assim a economia local e circular, a sustentabilidade e o ambiente.

Após uma primeira avaliação, os “colaboradores Joyeux” são recrutados e formados por uma equipa especializada de RH, gestão, cozinha e educadores especializados, Finda a formação, os “colaboradores Joyeux” integram os cafés-restaurantes Joyeux, com um contrato sem termo. Em função das suas capacidades e sempre acompanhados pelos seus gestores sempre atentos, ocupam várias funções da restauração: acolhimento, caixa, cozinha e serviço de sala. O Joyeux servido com o coração, permite a cada colaborador Joyeux ganhar confiança, experiência e de se sentir parte verdadeiramente integrante da empresa.

“A história dos Café Joyeux escreve-se a cada dia que passa. Que orgulho para as nossa equipas e para nós próprios, o de ver o nosso conceito desenvolver-se no vosso país. Continuar a nossa missão por um mundo mais inclusivo internacionalmente é, para nós, um sonho, que se vai tornar realidade, graças a vós. Porque não há fronteiras para a inclusão. Obrigado à Filipa e a toda a sua equipa por estes meses de partilha que permitiram a implantação da nossa empresa solidária no vosso território, através da marca JOYEUX. Juntos, mudemos o olhar sobre a diferença e atuemos em prol da inclusão! Bem-vindos à nossa “joyeuse”/feliz família.” Yann et Lydwine Bucaille co-fondateurs do Café Joyeux.