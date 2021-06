Dominar técnicas e tecnologias alimentares, aprofundar conhecimentos de cozinha, pastelaria e padaria, desenvolver cartas de vinhos e de menus em concordância, aplicar técnicas culinárias avançadas e inovadoras, encontrar novos caminhos para ingredientes e produtos alimentares, colocando-os ao serviço de novas tendências em cozinha, trabalhar conceitos de segurança alimentar, estão entre as valências do Mestrado em Inovação em Artes e Ciências Culinárias. Até 16 de julho, estão abertas as inscrições para o curso ministrado na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE).

Os interessados neste Mestrado lecionado por especialistas de diferentes áreas, podem obter mais informação no site da ESHTE.

Em síntese, um “curso que pretende desenvolver competências no âmbito da criação, da inovação e do desenvolvimento de novos produtos na área alimentar e em diferentes contextos de food service”, destaca a ESHTE.

Mestrado que oferece a possibilidade de prosseguimento dos estudos na área das Artes e Ciências Culinárias e da Inovação Alimentar e que reúne as componentes práticas a científica multidisciplinar, “através de métodos de trabalho que promovem a criatividade e a autonomia”, sublinha a instituição.

Especificamente, ainda de acordo com a ESHTE, “procura-se explorar técnicas culinárias avançadas; integrar e aplicar conceitos de tecnologia, food design, nutrição e segurança alimentar; desenvolver novos produtos, conceitos e ambientes aplicados à culinária; estimular profissionais da área alimentar a manter uma constante procura de rigor técnico e científico nas suas atividades”.

No âmbito deste curso, há a sublinhar as visitas nacionais e internacionais a restaurantes e empresas do setor alimentar, diversos workshops práticos (cerâmica, carving wood, extração de essências e óleos, entre outros), seminários e food talks com especialistas nacionais e internacionais, integração em projetos gastronómicos em contextos reais, com o desenvolvimento de produtos, serviços e experiências.

O curso funciona no seguinte horário: segunda a quarta, das 16h00 às 22h00. Sábados das 10h00 às 14h00.