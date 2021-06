Com propriedades benéficas no que toca à saúde óssea e tensão arterial, no fortalecimento do cabelo, pele e unhas e no bom funcionamento renal, as algas marinhas viram democratizado o seu consumo em anos recentes.

Em Portugal, a marca Wissi, disponibiliza uma gama de produtos tendo como alimentos chave as algas, “biológicas, apanhadas à mão no fundo do oceano Atlântico, por mergulhadores certificados e de forma totalmente natural”, sublinha Diogo Lopes, CEO da Wissi. Diogo, surfista apaixonado pelo mar, após uma carreira de mais de duas décadas numa empresa multinacional decidiu criar o seu projeto de sonho.

No portefólio da empresa encontramos a Alface do Mar, que se apresenta em três versões: “fresca e pronta a consumir, desidratada e ainda na versão aromática. A versão pronta a comer presta-se a ser usada em saladas frescas. Já a versão desidratada pode ser consumida levemente cozinhada, em salteados de legumes ou sopas e a versão aromática poder ser aplicada como tempero em todos os pratos e refeições”, salienta a marca na apresentação dos seus produtos.

créditos: Wissi

O Chorão do Mar, “estaladiço e intenso, com sabor a lembrar percebes é ideal fresco, e para preparação de tempuras e caldos de cozinha, mas também serve para dar um toque especial a arrozes ou papas”, refere a Wissi.

Às duas propostas anteriores, junta-se o Wakame, a mais popular alga marinha, “que se presta ao consumo em fresco nas saladas, mas também em massas e sopas; o Esparguete do Mar, de sabor delicado e característico, que surpreende quando consumido desidratado ou em conserva; e o Kombu, com propriedades muito semelhantes às algas ‘kombu’ japonesas, que constitui, quando fresca e seca, uma alternativa natural ao sal marinho, ajudando na cozedura e na digestão das leguminosas podendo igualmente ser ingerido”, sublinha a Wissi.

As algas Wissi podem ser encontradas no site da marca, juntamente com um conjunto de receitas para ajudar a inspirar e a tirar o máximo partido deste alimento. Os produtos da marca estão ainda à venda em algumas lojas especializadas e preparam-se para chegar, em breve, à grande distribuição.