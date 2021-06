A marca Why Not Soda, em parceria exclusiva com o Grupo Nabeiro – Delta Cafés, acaba de lançar o seu quarto sabor, uma bebida produzida “100% com base em ingredientes e frutas naturais, com um sabor que utiliza a verdadeira noz de cola, originária de África, como um dos principais ingredientes, sem quaisquer aditivos e com um sabor fresco e agradável”, revela a marca em comunicado.

A nova bebia 100% nacional “surge para os mesmos momentos de consumo de outro refrigerante e pensada para situações de intolerância alimentar”, refere a marca criada em 2018 pela startup Juicygalaxy.

Neste momento, a Why Not conta com presença no mercado na categoria das sodas artesanais, com um posicionamento biológico, vegan e artesanal.

As bebidas Why Not e o novo sabor Cola Natural podem ser encontradas em todo o país, na grande distribuição e em restaurantes, bares e esplanadas.