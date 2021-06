Depois do lançamento dos kits Reset, Immunity e Pro-Aging, a nutrição funcional do Therapist chega até nós com um twist de verão que promete ajudar a preparar o corpo e a pele para receber o melhor da estação quente: os novos kits Summer Skin, ideais para uma refeição fresca e leve na praia, ou para desfrutar durante um piquenique.

Com uma versão de líquidos e outra de sólidos, os novos kits Summer Skin do Therapist foram desenvolvidos com ingredientes especialmente pensados para a época de verão, que ajudam não só a potenciar o bronzeado e a luminosidade da pele, mas também a nutrir o organismo graças às suas propriedades altamente benéficas e à sua riqueza em vitaminas, antioxidantes e minerais.

Os ingredientes são:

Cenoura: As vitaminas C, A, D e E ajudam a manter a pele jovem e saudável, e o betacaroteno protege os tecidos, elimina os radicais livres e reduz a inflamação.

Kale; Com inúmeras vitaminas e antioxidantes, esta super couve promove a produção de colagénio e desintoxica o corpo de dentro para fora.

Tomate: Uma das melhores fontes de lipoceno, um antioxidante com propriedades anti-idade.

Sementes de chia: Um powerhouse rico em omega-3 que ajuda a fortalecer a pele, reduzir a inflamação e a secura, e preservar o colagénio.

Frutos vermelhos: Fontes de vitamina C e antioxidantes, promovem a renovação celular e potenciam a luminosidade da pele.

KIT SUMMER SKIN LÍQUIDO

Este kit contém sumo de laranja e cenoura, Sumo de espinafres, Sopa fria de beterraba e pepino, Sumo de couve kale, Palitos de cenoura, Sopa fria de cenoura e tomate, e Blend Summer Edition com leite de arroz.

KIT SUMMER SKIN SÓLIDOS

É composto por sumo de laranja e cenoura, Pudim de chia e frutos vermelhos, Salada de kale, Sumo de espinafres, Palitos de cenoura, Hummus de abóbora, Sopa fria de cenoura e tomate, e Blend Summer Edition com leite de arroz.