Os restaurantes Ajitama são conhecidos pelo seu ramen, mas durante o JUU GO JI Break, que significa três da tarde em japonês, o convite é para desfrutar um menu especial, que inclui criações da chef pasteleira Juliana Penteado, uma seleção de bebidas originais, de conforto, cocktails e um momento de slow coffee, pensado para uma tarde diferente de trabalho remoto ou simplesmente para pôr a conversa em dia. Tudo isto entre as 15h e as 19h.

A chef Juliana Penteado foi desafiada pelos fundadores do Ajitama a criar algumas peças de doçaria, tendo elevado a fasquia, ao harmonizar os óleos essenciais orgânicos, que são a sua assinatura, com ingredientes típicos do Japão. O resultado são sobremesas exclusivas como o Cheesecake de Yuzo com Gerânio (6,90€), a Tarte de Chocolate com Miso (6,90€), Choux au Croquelin com Matcha e Verbena (6,90€), Sandwich Cookie de Matcha, Maracujá e Gengibre (4€).

A carta de bebidas conta com bebidas “de conforto” à base de café e matcha desenvolvidas pela equipa do Ajitama, numa proposta que é uma homenagem ao Japão. Matchaccino (matcha com leite de amêndoa, 3,5€), Caramel Coconut Matcha Latte (caramelo, matcha, leite de coco, leite de avelã, baunilha e chantilly, 4,5€), e Ginza Coffee (café, leite de amêndoa, caramelo e chantilly, 5€), são as opções. Há ainda coktails como o Shibuya Sake (sake, vodca, erva príncipe, limão e clara de ovos, 8€) e o Shinjuku Coffee Tonic (café, água tónica, sake, shochu, kahlua e manjericão, 9€).

Se preferir café pode optar por uma infusão de café 100% Arábica (ou café de filtro), preparada num ritual slow coffee de cerca de sete minutos, e claro, café expresso, mas preparado e servido com equipamento japonês da marca HARIO, neste caso, apenas disponível no restaurante da Rua do Alecrim.

O JUU GO Ji Break está disponível nos dois restaurantes Ajitama (Rua do Alecrim e Avenida Duque de Loulé) desde 5 de abril. Os ramens também estão disponíveis durante o período do JUU GO Ji Break, se preferir o tradicional.