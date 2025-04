Na tentativa de transformar um simples café em algo mais, seguindo as tendências de consumo que cada vez procuram outras formas de se apreciar esta bebida, a Galp acaba de lançar a sua mais recente criação: o Café Biscoff. Desenvolvido com a icónica bolacha belga Lotus e com assinatura do chef Juan Bosco, o novo produto é um mix que desafia a imaginação entre o que se come e o que se bebe.

É um café? É uma sobremesa? É um biscoito em forma de bebida? A resposta ao dilema, de acordo com os responsáveis, parece ser simples: é tudo isso ao mesmo tempo. O Café Biscoff, que vai estar presente em 50 lojas em Portugal e 90 em Espanha, é a nova aposta da marca para reforçar o seu posicionamento em conveniência, cafetaria e pastelaria, com o slogan “um café que se come. Ou um biscoito que se bebe?”

“Decidimos inventar e passar de sólido a líquido e coroar o final com um sólido”, explica o chef Juan Bosco, responsável pela oferta de Coffee&Bakery da Galp desde 2019, na apresentação aos jornalistas, precisamente no Dia Mundial do Café. “Temos tentado transformar a experiência de uma bolacha Lotus em algo que se pode beber”, diz, referindo-se à receita certificada pela própria Lotus Biscoff, a marca belga que dá nome ao produto.

A bebida é construída em camadas: um creme de bolacha Lotus no fundo, um café duplo no meio e chantilly no topo, finalizado com a bolacha. O chef sugere até uma espécie de ritual de consumo: usar a bolacha para tirar um pouco de chantilly, depois usar a colher para unir os sabores da base e do café.

De acordo com o chef, o objetivo é oferecer um produto com diversas texturas e sabores, enquanto se pretende que seja uma receita consistente e replicável nas mais de 140 lojas Galp ibéricas. “A consistência é muito importante, queremos que o cliente encontre a mesma experiência em qualquer ponto”, refere Juan Bosco, que trouxe experiência anterior de cadeias conhecidas, como a Taco Bell, e tem vindo a desenvolver uma linha própria para a Galp com mais de 40 receitas exclusivas, entre sandes, wraps, sobremesas e bebidas.

A aposta em pastelaria diferenciadora também já passou pelo bolo-rei de pistáchio, no Natal, ou pelas cookies apresentadas na última edição do Rock in Rio. Tudo isto faz parte de um plano anual que procura adaptar a oferta a momentos sazonais, mantendo uma lógica de "grab and go" com um toque gourmet.

“Detetámos uma oportunidade para mudar as nossas lojas. Antigamente, toda a indústria estava focada no carro. Agora, também está focada nas pessoas”, sublinha Rute Gonçalves, responsável de marca, marketing e conveniência da Galp. A remodelação das lojas começou em Espanha, em 2019 e chegou a Portugal em 2021. Só em 2023, foram renovadas mais de 100 lojas a nível nacional.

E não é por acaso. “Vendemos 16 milhões de cafés por ano em Portugal. Como um dos países que mais consome café na Europa, sabíamos que era fundamental apresentar uma oferta diferenciadora”, reforça Rute Gonçalves. Daí esta nova proposta que se posiciona como “um café com alma de sobremesa”.