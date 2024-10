Este é o segundo ano que a marca de cafés se associa ao certame. A gama de grão feita e pensada para o sector profissional, chega mais uma vez ao recinto do Pátio da Galé, fazendo parte do programa de todos os que organizam e visitam este evento.

Para celebrar esta parceria e com o objetivo de proporcionar a todos os presentes uma receita única e excecional a este momento, a Nescafé desenvolveu duas receitas que querem elevar o sabor do café a novos patamares. Com o Sparkling Iced Coffee e o Expresso Caramel, a marca oferece uma opção fria e quente para todos os amantes de café.

O Sparkling Iced Coffee combina café com os sabores cítricos do limão, com um toque único proporcionado pela junção de água com gás. Por outro lado, a marca apresenta mais uma opção, desta vez doce, o Expresso Caramel.

Sparkling Iced Coffee e Expresso Caramel: duas bebidas que só vai poder provar na ModaLisboa créditos: Divulgação

"Quisemos dar continuidade a esta parceria e marcar presença num dos eventos mais notórios do mundo da moda, em Portugal. Para comemorar uma nova coleção, quisemos proporcionar a todos os consumidores a companhia perfeita para assistir aos desfiles. Para os mais friorentos e para os mais calorosos, temos duas opções únicas e exclusivas feitas com o nosso café de sempre, Nescafé", partilhou, em comunicado, Ana Leitão, Brand Manager de NESCAFÉ Grão.

Nuno Castanheira, Coffee Specialist na Nestlé Portugal, acrescenta, "Estas opções permitem dar a conhecer ao consumidor duas diferentes versões do nosso café de grão. Com um toque mais leve e fresco e num formato de cokcktail, surgiu o Sparkling Iced Coffee. Já o Expresso Caramel vem fazer a união entre o amargo do café e o doce do caramelo, que se apresenta quase que como uma sobremesa para quem se atrever a provar".

A marca Nescafé Professional pode ser encontrada durante todo o fim de semana, no Pátio da Galé, onde estará com um espaço personalizado para todos os visitantes. Neste espaço, a marca terá presente um barista que irá servir estas duas bebidas exclusivas, de forma única: com uma farda desenhada e produzida exclusivamente para este propósito, pelo designer Gonçalo Peixoto.