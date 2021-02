Mais de vinte chefes de cozinha, empreendedores do setor alimentar e especialistas da indústria de todo o mundo, entre outros, Albert Adria, Massimo Bottura, Elena Arzak, Anna Haugh, Nathan Outlaw e o português Alexandre Silva, contribuíram para “Lessons from Lockdown: Cooking after COVID” (“Lições do confinamento: cozinhar depois da COVID”), e-book gratuito (disponível aqui), que descreve as experiências e lições que os diferentes intervenientes tiraram dos períodos de confinamento e consequente encerramento de restaurantes. Relatos entre a tristeza, desabafo, mas também demonstrações de esperança e resiliência.

No verão de 2020, JP McMahon, fundador do Food On The Edge, simpósio internacional que reúne chefes de cozinha, consultou os palestrantes, com um desafio: escrever uma carta endereçada ao setor da hospitalidade.

“Os contributos serviriam para fornecer um registo global de um momento particularmente desafiador, permitindo que a esperança cintilasse no futuro e na próxima geração de jovens cozinheiros, chefes, produtores e ativistas da alimentação. O que obtivemos foi uma série de relatos profundamente pessoais e comoventes das suas experiências em tempo de COVID-19”, sublinha JP McMahon ao site de gastronomia “I Love Cooking”.

Experiências partilhadas no digital que refletem, em muitos dos depoimentos, a alegria de passar mais tempo em família, mas também uma reavaliação dos caminhos futuros para os negócios.

Alexandre Silva, o português à frente do restaurante Loco, em Lisboa, recordou em “Lessons from Lockdown: Cooking after Covid” que “senti a responsabilidade de ter 70 pessoas em risco de perder o seu sustento e o risco de deixar as minhas filhas sem nada para comer e o risco de eu e a minha esposa Sara cairmos num poço de depressão”.